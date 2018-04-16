Бывший глава ФБР рассказал о профнепригодности Трампа

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми рассказал, почему считает американского президента Дональда Трампа профнепригодным. Его слова приводит ABC News.

По словам Коми, люди часто говорят, что Трамп не может занимать пост главы государства, потому что у него якобы начальная стадия деменции. «Он видится мне человеком с интеллектом выше среднего, который следит за нитью разговора и знает, что происходит. Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен быть президентом. Думаю, он морально непригоден», — заявил бывший глава ФБР.

Он считает, что американский лидер должен воплощать уважение и придерживаться основных ценностей страны, быть честным. «Этот президент не в состоянии это делать», — считает Коми. По его мнению, сейчас во главе США стоит человек, «который говорит о женщинах, как о кусках мяса, и так же относится к ним, постоянно лжет как по небольшим, так и серьезным вопросам, и настаивает, что американцы в это верят».

Ранее в апреле Трамп призвал отдать Коми под суд. По его словам, бывший директор ФБР «сливал засекреченную информацию», а также лгал Конгрессу под присягой.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Коми был уволен со своего поста в мае 2017-го. Он написал мемуары, в которых сравнил Трампа с мафиози, требующим личной преданности. По данным газеты The Washington Post, в книге «Высшая преданность. Правда, ложь и лидерство» (A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership), которая должна появиться в продаже 17 апреля, Коми описывает президента как «отъявленного вруна».

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016-м во время избирательной кампании он расследовал деятельность бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. ФБР изначально не нашло преступного умысла в том, что политик использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако впоследствии расследование возобновили. Клинтон позже обвиняла ФБР и лично Коми в поражении на выборах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!