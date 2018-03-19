Трамп случайно распиарил книгу бывшего главы ФБР своими ругательствами

Президент США Дональд Трамп назвал Джеймса Коми «лицемером, после чего книга бывшего главы ФБР стала главным бестселлером крупнейшего интернет-магазина Amazon. Об этом сообщает CNN.

17 марта Трамп прокомментировал увольнение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Он написал в Twitter, что бывший лицемерный глава ведомства Джеймс Коми выставил Маккейба «мальчиком из церковного хора».

В тот же день Коми ответил, что жители США смогут узнать всю правду о внутренней политической кухне. «Господин президент, очень скоро американцы услышат мою историю. И они смогут сами судить, кто достоин, а кто нет», — написал Коми в ответ на твит Трампа. Речь шла о готовящейся к выходу книге A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership («Высшая преданность. Правда, ложь и лидерство»), релиз которой запланирован на 17 апреля 2018 года.

После короткой перепалки работа Коми стала бестселлером: за день на него оставили такое количество предзаказов, что мемуары переместились с 15-го места на первое в списке самых популярных книг на сайте Amazon.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!