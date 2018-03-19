Украинец победил в выдуманной олимпиаде мемов и прославился

Украинец Александр Линник придумал олимпиаду по мемам и присудил себе победу в ней, став звездой социальных сетей. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Менеджер спецпроектов издания AIN.UA провозгласил себя победителем всемирной олимпиады мемов и возмутился, что СМИ остались равнодушны к его персоне, несмотря на грандиозные достижения.

«Этого парня из черкасской школы зовут Александр Линник. Он победил во всемирной олимпиаде мемов в Горишних Плавнях (100500 участников с 9000 стран мира). И про него ничего не сказали ни один популярный телеканал, ни одна популярная газета! Помогите ему репостами», — написал Линник. Кроме того, он подтвердил собственные слова фотографией с медалями.

Всего за несколько дней пост украинца собрал более 23 тысяч репостов и около тысячи лайков. Пользователи оценили юмор Линника и поздравили его с успехами в спортивной карьере. Впрочем, нашлись и те, кто не понял шутку. «Какие 9000 стран?», — засомневались несколько пользователей соцсети.

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