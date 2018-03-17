Трамп объявил «замечательный день для демократии»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Он написал у себя в Twitter, что это замечательный день для демократии.

«Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми (бывший директор ФБР) был его начальником и выставил Маккейба мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на высоких уровнях ФБР», — отметил Трамп.

Ранее, 17 марта, министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил высокопоставленного чиновника ФБР Эндрю Маккейба. По словам Сешнса, Маккейб многократно разглашал информацию прессе и был не откровенен, в том числе под присягой, сообщает РИА Новости.

Трамп критиковал Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией. Президент жаловался в Twitter на то, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию на выборах в законодательное собрание штата Виргиния.

Джеймс Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. 9 мая 2017 года Трамп отправил его в отставку из-за «утраты доверия».

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