Трамп захотел судить бывшего главу ФБР

Президент США Дональд Трамп призвал отдать под суд бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

«Джеймс Коми — признанный источник утечек и лжец. Практически каждый в Вашингтоне считал, что он должен быть уволен за его ужасную работу», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что Коми «сливал засекреченную информацию», а также лгал Конгрессу под присягой. «Для меня было огромной честью уволить Джеймса Коми», — пояснил глава государства.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Коми был уволен со своего поста в мае прошлого года. Он написал мемуары, в которых сравнил Дональда Трампа с мафиози, требующим личной преданности. По данным газеты The Washington Post, в книге A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership («Высшая преданность. Правда, ложь и лидерство»), которая должна появиться в продаже 17 апреля, Коми описывает президента как «отъявленного вруна».

В 2013 году по представлению президента Барака Обамы Коми был назначен на пост директора ФБР. В 2016-м во время избирательной кампании он расследовал деятельность бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. ФБР изначально не нашли преступного умысла в том, что политик использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако впоследствии расследование возобновили. Клинтон позже обвиняла ФБР и лично Коми в поражении на выборах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!