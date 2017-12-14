Путин рассказал о личных отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским лидером Дональдом Трампом могли бы перейти на «ты». Об этом в четверг, 14 декабря, он сообщил на большой пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было "ты" или "вы" (в современном английском языке для эти местоимения совпадают и переводятся одним словом — you — прим. «Ленты.ру»), перешли бы мы на "ты"? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями», — сказал Путин.

Российский лидер также выразил надежду на то, что у Трампа будет возможность наладить контакты с Россией.

11 ноября американский президент рассказал о том, что на саммите АТЭС во Вьетнаме провел с Путиным два или три коротких разговора, которые прошли в доброжелательной атмосфере. «У нас, кажется, очень теплые чувства друг к другу и хорошие отношения, хотя мы друг друга не слишком хорошо знаем», — отметил он.

Первый раз президенты встретились 7 июля во время саммита G20. Переговоры продлились 2 часа 15 минут, хотя российская сторона отводила на нее в графике около часа, а американская — 30 минут. Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что президентам удалось установить личные взаимоотношения. Трамп назвал встречу замечательной. Второй раз лидеры поговорили 11 ноября во время саммита АТЭС.

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