Маккейн раскритиковал Трампа за «излишнюю доверчивость» Путину

Сенатор Джон Маккейн считает, что вера президента США в искренность намерений Владимира Путина наивна и угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, передает CNN.

«Трамп заявил, что верит, что Владимир Путин искренен, когда отвергает российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, и повторил вновь, что надеется на сотрудничество с Россией в Сирии», — заявил Маккейн. Ранее Трамп заявил, что разговоры о «российском следе» в американские выборы лишь создают барьеры в отношениях двух стран.

Также, по мнению сенатора, не принесет никакого позитивного результата сотрудничество с Россией по вопросу урегулирования в Сирии, пока у власти в этой стране находится Башар Асад.

В кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Дональд Трамп и Владимир Путин согласовали совместное заявление по ситуации в Сирии. Президенты заявили о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии.