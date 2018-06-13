У помощника Трампа нашли 100 тысяч долларов от украинского магната

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон получил в прошлом году 115 тысяч долларов от украинского металлургического магната Виктора Пинчука. Об этом говорится в опубликованной Белым домом декларации о доходах советника, сообщает The Washington Post.

Как пишет газета, в сентябре 2017 года Болтона пригласили в Киев для участия в круглом столе, а в феврале 2018-го он с той же целью посетил мероприятие в Мюнхене. Гонорар за выступление ему выплатил фонд Пинчука.

По данным издания, на мероприятии Болтон говорил, что ожидать смены политического курса от Соединенных Штатов ошибочно. «Успокойтесь, Бога ради», — посоветовал он собравшимся.

Представитель украинского фонда Наталия Вовк пояснила, что политика пригласили, чтобы «представить точки зрения политических кругов разных стран», пишет издание. В то же время представитель помощника американского лидера прокомментировать данную статью доходов отказался.

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Согласно материалам декларации, гонорар от Пинчука стал самым крупным из полученных Болтоном за прошлый год. Всего за 2017-й он заработал 2,2 миллиона долларов, 747 тысяч из которых пришлись на гонорары.

В 2005-2006 годах Джон Болтон был постоянным представителем США при ООН. На посту помощника президента по национальной безопасности он сменил генерала Герберта Макмастера в апреле 2018-го.

Виктор Пинчук — украинский предприниматель и медиамагнат. В 2001 году он пожертвовал 10 миллионов долларов благотворительному фонду семьи Клинтон. В 2015 году он также заплатил 150 тысяч долларов будущему президенту США Дональду Трампу за 20-минутное выступление на Ялтинской европейской стратегии — международной конференции украинских и иностранных политиков и предпринимателей в городе Ялта, основанной Пинчуком в 2004 году.

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