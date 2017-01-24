СБУ проверит высказывания Пинчука об уступках России

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку на антигосударственность высказываний украинского бизнесмена Виктора Пинчука о необходимости уступить России по Крыму и Донбассу. Об этом во вторник, 24 января, сообщил на своей странице в Facebook бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош.

Радикал опубликовал официальный ответ руководителя СБУ Василия Грицака на свой депутатский запрос. «Относительно высказываний гражданина Украины В.Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что данная экспертиза проводится в рамках расследования уголовного производства по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Создание террористической группы или террористической организации» и «Финансирование терроризма».

Комментируя опубликованный в посте ответ спецслужбы, Ярош назвал заявления Пинчука «враждебными и антигосударственными», а его самого — «компрадорским паразитом». «Вопрос будем добивать. Долой олигархов из Украины!» — написал он.

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5 января заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев заявил в официальном ответе на статью Пинчука, что Киев не намерен идти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования кризиса в Донбассе. «Договоренности на условиях России являются неправильной политикой», — говорится в заявлении чиновника.

Ранее в тот же день стало известно, что Порошенко решил не посещать традиционный украинский ланч в Давосе (Швейцария), который в рамках Всемирного экономического форума ежегодно организует фонд Пинчука. Такое решение глава государства принял якобы в связи с публикацией статьи украинского миллиардера.

В конце декабря 2016 года в газете The Wall Street Journal Пинчук опубликовал статью, где призвал к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией. Миллиардер указал, что в США и Европе к власти могут прийти «лидеры, которые захотят заключить сделку с Кремлем». Одними из компромиссных шагов Украины бизнесмен назвал признание местных выборов в Донбассе и отказ от вопроса о статусе Крыма.