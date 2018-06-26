Песков раскрыл темы переговоров с советником Трампа по нацбезопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основные темы, которые российская сторона планирует обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 26 июня.

«Это вопросы международной стабильности и безопасности, разоруженческая тематика, региональные проблемы известные и, конечно же, двусторонние отношения», — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил журналистам, что российская сторона рассчитывает на встрече с Болтоном обсудить тему Сирии, а также отношения между Москвой и Вашингтоном.

О планах Болтона посетить Москву представитель Кремля сообщил 21 июня. Встретится ли с ним российский лидер, пока неизвестно, но, по предположению госсекретаря США Майка Помпео, вскоре после этого визита могут состояться переговоры на высшем уровне.

Болтон приступил к исполнению обязанностей помощника президента США в апреле текущего года.

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