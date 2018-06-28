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В Лондоне испугались предстоящих переговоров Путина и Трампа

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В Лондоне опасаются, что возможные договоренности президентов России и США подорвут позиции НАТО. Об этом пишет газета The Times.

По информации издания, в правительстве Великобритании звучат опасения, что по итогам предстоящей встречи Трампа и Путина Вашингтон может сократить объем своих военных обязательств перед Европой. Это приведет к снижению обороноспособности стран альянса и может спровоцировать «экзистенциальный кризис» для НАТО, опирающегося на военную мощь США, уверены в Лондоне.

Еще одной причиной беспокойства называется возможное неучастие Вооруженных сил США в запланированных военных учениях НАТО в целях экономии бюджета. В альянсе также не исключают вариант, по которому Трамп попытается повторить свое «мирное соглашение», заключенное с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Кроме того, пишет газета, в Лондоне обеспокоены тем, что Трамп может признать Крым частью России и пересмотреть политику санкций.

27 июня Путин встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Среди прочего, они обсудили детали грядущей встречи двух лидеров. Как пояснил представитель Кремля Юрий Ушаков, подробности грядущего саммита будут объявлены в четверг, 28 июня. Он лишь указал, что место для встречи предоставила «третья сторона».

Позднее Трамп уточнил, что встреча может пройти после саммита НАТО, возможно, в Хельсинки. Данное мероприятие запланировано на 11-12 июля в Брюсселе.

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