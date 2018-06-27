Трамп пообещал встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным «примерно во время» своего турне по странам Европы. Об этом сообщает Reuters.

Позднее Трамп уточнил, что встреча может пройти после саммита НАТО, возможно, в Хельсинки. Данное мероприятие запланировано на 11-12 июля в Брюсселе.

В свою очередь, агентство ТАСС пишет, что американскому президенту в «течение часа сообщат» о месте встречи.

Ранее 27 июня Путин встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Среди прочего, они обсудили детали грядущей встречи двух лидеров. Как пояснил представитель Кремля Юрий Ушаков, подробности грядущего саммита будут объявлены в четверг, 28 июня. Он лишь указал, что место для встречи предоставила «третья сторона».

Договоренность о встрече двух президентов была достигнута в ходе визита Болтона в Москву. Издание Politico 26 июня сообщало, что местом встречи Путина и Трампа может стать Хельсинки. В свою очередь, австрийская Kronen Zeitung писала, что подготовка к проведению саммита идет в Вене, а само мероприятие может пройти 15 июля.

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