Постпред США при НАТО отказалась от своих слов о превентивном ударе по России

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что говорила не о превентивном ударе по России, рассуждая о необходимости уничтожать российские ракеты, нарушающие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом она написала в своем Twitter.

«Я говорила не о превентивном ударе. Я считаю, что Россия должна вернуться к соблюдению Договора, в противном случае мы должны будем обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия вопиюще нарушает договор, недопустима», — пояснила она.

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Ранее 2 октября агентство Reuters передало слова Хатчисон, заявившей, что США готовы уничтожить разрабатываемое российское оружие, которое нарушает Договор РСМД. По ее словам, если Москва продолжит тайно создавать запрещенные договором системы крылатых ракет, то Вашингтон рассмотрит вариант нанесения удара еще до того, как оружие будет готово к применению: «Мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран».

Позднее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители НАТО не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики. «Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», — добавила она.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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