США официально включили Россию в список киберугроз

Пентагон издал первую стратегию по обеспечению кибербезопасности при администрации президента Дональда Трампа. В ней Россия названа одной из главных киберугроз, передает Fox News.

США сталкиваются с «острым и неминуемым риском» от «вредоносной кибердеятельности», говорится в документе. Власти страны считают, что Россия «использовала кибероперации для влияния на жителей страны и подрыва ее демократического процесса».

Отмечается, что Вашингтон оказался «вовлечен в долгосрочное стратегическое противостояние с Китаем и Россией». Помимо них, в списке упоминаются также такие страны, как Северная Корея и Иран. Все они, по мнению Пентагона, желают «навредить гражданам страны и ее интересам».

В заключении стратегии говорится, что Пентагон будет «пресекать вредоносную киберактивность на корню».

В августе о том, что Россия представляет угрозу странам по всему миру заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

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