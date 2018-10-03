Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила вмешательство России в выборы в США в 2016 году с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом пишет The Washington Post.

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По ее словам, в обоих случаях «иностранная держава напала на Соединенные Штаты, но во втором случае президент ничего не сделал. Это можно было бы сравнить, если после 11 сентября Джордж Буш-младший сказал: "Ну, у меня нет времени беспокоиться об этом. Это было ужасно. Мы опечалены. Мы заново отстроим Нью-Йорк и Пентагон, но мы не будем беспокоиться об этом". Сейчас все в это и превращается», — сказала бывшая госсекретарь.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения. С тех пор в США каждый год продлевается режим чрезвычайного положения.

США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. В частности, в июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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