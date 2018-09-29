Лавров отшутился на вопрос о переманивании фермеров из ЮАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не переманивает фермеров из Южно-Африканской республики, поскольку занята «вмешательством в выборы» в Каталонии. Об этом сообщает ТАСС.

Южноафриканский журналист попросил Лаврова прокомментировать слухи о готовности Москвы переманить к себе обездоленных фермеров из ЮАР, на что глава российской дипломатии заявил, что «нам не до ваших фермеров, вы от нас слишком далеко. Мы заняты вмешательством в выборы в Каталонии».

В ЮАР действует закон, обязывающий белых фермеров продавать свою землю коренному населению по фиксированной цене, без возможности торга и отказа от сделки. Власти решили таким образом оживить процесс передачи угодий, которые были в свое время «украдены» у черных граждан страны белым меньшинством. Им (около 8,5 процента населения страны) до сих пор принадлежит более половины всех сельскохозяйственных земель государства. При этом 11,5 тысяч фермерских хозяйств обеспечивало продукцией почти 50-миллионное население страны.

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