В ЮАР признали виновными затолкавших негра в гроб белых фермеров

Южноафриканский суд признал виновными двух белых фермеров, затолкавших в гроб негра. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает Reuters.

Инцидент произошел осенью 2016 года в окрестностях города Мидделбург. Белые фермеры Тео Мартинс Яксонтен и Виллем Остхейзен заметили чернокожего Виктора Млотшву, который пытался пробраться через принадлежащее им поле. При нем обнаружили мотки украденного медного провода. После этого, желая, как они объяснили, преподать Млотшве урок, фермеры заставили его лечь в гроб, закрыли крышку и угрожали облить бензином и поджечь, а если он попытается выбраться — запустить в ящик гремучую змею.

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Все свои действия фермеры снимали на видео, которое позже выложили в соцсетях. На ролик, вызвавший возмущение черной общины ЮАР, обратили внимание власти. Яксонтен и Остхейзен были арестованы и признаны виновными в похищении, насилии и покушении на убийство. У них есть право подать апелляцию.

Как указывает издание, невзирая на то что с отмены апартеида прошло уже 23 года, южноафриканское общество до сих пор разделено на черную и белую общины. Чернокожее население, доля которого в ЮАР составляет 80 процентов, в основном живет в бедности. Основные богатства страны сосредоточены в руках потомков английских и голландских поселенцев, которых насчитывается всего восемь процентов.