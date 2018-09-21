Трамп отложил публикацию документов о российском вмешательстве

Президент США Дональд Трамп отложил публикацию документов по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я встретился с министерством юстиции по поводу рассекречивания нескольких НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫХ документов, — написал американский лидер в Twitter. — Они согласились, но посчитали, что это может негативно сказаться на расследовании российского вмешательства».

По словам Трампа, союзники США также попросили не публиковать документы, поэтому он дал указание генеральному инспектору Минюста рассмотреть их в ускоренном порядке. «Я уверен, он сделает это быстро. В конце концов, я всегда могу их рассекретить, если посчитаю нужным», — продолжил Трамп.

В начале недели американский президент приказал частично рассекретить документы, связанные с расследованием. По его мнению и мнению сенаторов-республиканцев, это позволит доказать, что расследование с самого начала было предвзятым.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса США рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Москвой во время президентских выборов 2016 года. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения Трампа до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. Российские власти, как и сам действующий американский президент, все обвинения отвергают.

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