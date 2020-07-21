В Минфине отвергли связь правительства России с хакерами ради вакцины

Российские власти не прибегают к услугам хакеров и не имеют отношения к каким-либо кибератакам. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью CNBC, комментируя обвинения в адрес Москвы в попытке выкрасть данные о разработке вакцин от коронавируса.

Глава ведомства добавил, что Москва не рассматривает возможности привлечения хакеров и не координирует их. Он обратил внимание на то, что в стране разрабатывается собственная вакцина. «Поэтому на самом деле я не вижу смысла в том, чтобы хакеры были вовлечены в эти действия», — подчеркнул он.

По его оценке, заведомо ложные обвинения не нанесут ущерба экономике страны и не сделают Россию менее привлекательной для инвесторов. «Я бы не согласился с тем, что имидж России пострадал из-за хакерских атак или других негативных новостей, такого не было. Важнее всего сбалансированная макроэкономическая политика, которую мы проводим», — сказал министр.

Ранее Великобритания, США и Канада начали совместную работу над выявлением хакерских атак, цель которых состояла в краже исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказывали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом.