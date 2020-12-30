Глава МИД Украины увидел «руку Москвы» в отношениях Киева и Будапешта

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба увидел «руку Москвы» в отношениях Киева и Будапешта, сообщает «ЛIГА. Новости».

На вопрос, оказывает ли Россия влияние на украинско-венгерские отношения, Кулеба ответил: «Рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине».

Министр заявил, что России «сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения». «Она пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки [отношений]», — отметил Кулеба.

В целом отношения с Будапештом он охарактеризовал фразой «то достижение, то провал». При этом Киев настроен «разгребать эти авгиевы конюшни и выходить на позитив», заверил глава МИД.

Ранее суд в Закарпатье арестовал имущество, изъятое во время обыска у лидера «Партии венгров Украины» Василия Брензовича. У него прошли обыски по делу о нарушении государственного суверенитета Украины.

В ноябре украинские власти не пустили в страну высокопоставленных венгерских чиновников из-за вмешательства в местные выборы Закарпатья. Будапешт назвал решение жалким и бессмысленным.