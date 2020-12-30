Киев пригрозил Будапешту из-за поддержки венгров в Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал жестко ответить Венгрии, если ее власти продолжат «переходить красные линии» в рамках поддержки своих соотечественников в Закарпатье, передает УНИАН.

По его словам, этнические венгры в регионе являются прежде всего гражданами Украины. Поддержку Будапешта он назвал допустимой лишь в том случае, если она не посягает на политическую целостность государства. «Как только вы зашли за красную линию, должны быть готовы, что мы сразу вытолкаем вас обратно. И сделаем это жестко и решительно», — пригрозил Кулеба.

Он добавил, что ситуация в Закарпатье могла бы обстоять гораздо хуже, если бы Киев не пресекал попытки Венгрии проводить паспортизацию его жителей. Министр призвал украинские власти работать на предотвращение зарубежного вмешательства и жестко реагировать на любые провокации.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны; Венгрия ответила зеркально.