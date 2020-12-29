Украинский суд арестовал имущество лидера «Партии венгров»

На Украине суд арестовал имущество, изъятое во время обыска у лидера партии КМКС («Партия венгров Украины») Василия Брензовича, сообщает УНИАН.

Закарпатский апелляционный суд наложил арест, посчитав, что имущество является вещественным доказательством в уголовном производстве.

В конце ноября Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у Брензовича и функционеров одного из благотворительных фондов Закарпатья. Расследование касается нарушения государственного суверенитета Украины.

Это не первый скандал, связанный с закарпатскими венграми. В том же месяце в одном из населенных пунктов часть депутатов во время принятия присяги спели гимн Венгрии. СБУ возбудила уголовное дело.

Украинские власти не пустили в страну высокопоставленных венгерских чиновников из-за вмешательства в местные выборы Закарпатья. Будапешт назвал решение жалким и бессмысленным.

В 2018 году в сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором местным жителям раздавали документы и приводили к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это был пакет бумаг для получения гражданства. Украина выслала венгерского консула из страны.