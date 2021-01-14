Главы МИД Украины и Венгрии проведут встречу для решения кризиса в отношениях

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто проведут встречу в Киеве для обсуждения кризиса отношений. Об этом глава украинского МИД сообщил изданию «Европейская правда».

По его словам, визит венгерского министра состоится до конца января. Он назвал Будапешт важным партнером и близким соседом для Киева, при этом отметив, что отношения между двумя странами остаются непростыми. «Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями», — сказал Кулеба.

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, речь идет исключительно о персональном визите Сийярто. Заседание межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч представителей двух стран ранее, не состоится. Отмечается, что переговоры состоятся по инициативе Венгрии, хотя приглашение посетить Киев пришло министру от украинской стороны.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне местных выборов в Закарпатье. 26 октября украинская сторона запретила въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации в регионе. Официально их имена не назывались.

В 2019 году между Украиной и Венгрией разгорелся скандал. В сети появилось видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал местным жителям паспорта и приводил их к присяге на верность Венгрии. Позже выяснилось, что это были не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выслала дипломата из страны; Венгрия ответила зеркально.