Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке. Соответствующий сюжет опубликован на Youtube-канале издания «Вікна-новини».

Мать пациентки Анастасия Нуца рассказала, что пришла на прием к доктору с дочерью Дарьей. Педиатр начала разговаривать с ними на русском языке, в ответ женщина попросила говорить по-украински. По ее словам, врач записала в медицинской карте также по-русски, что мать отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача.

Нуца обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава. Также женщина пожаловалась администрации больницы. «Вы что, русского не понимаете?», — ответили ей в приемной на звонок по телефону. Однако заместитель директора медучреждения заверил, что с врачом, которая отказалась перейти на государственный язык, уже провели беседу. По словам матери пациентки, она намерена обращаться в суд в случае необходимости.

9 февраля в Киеве неизвестные избили на улице женщину из-за русского языка. Пострадавшая сообщила правоохранителям, что ее избили несколько мужчин. Установлено, что у женщины сломан нос, а также выбиты зубы, ее госпитализировали в больницу.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который разработало правительство бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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