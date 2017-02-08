Под Белгородом десятилетняя девочка вытащила из огня пятерых детей

Под Белгородом десятилетняя Юлия Чернова вынесла из горящего дома трех братьев и двух сестер. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Инцидент произошел 2 февраля в селе Тетеревино Прохоровского района. Дом семьи Первухиных отапливается печью, и мать ушла за дровами, оставив дочь присматривать за младшими детьми. Девочка обнаружила, что начался пожар, когда половина кухни была охвачена огнем. Она попыталась потушить огонь, однако пламя было слишком сильным, и к этому времени уже перегородило выход из дома.

«Юля сжала руку в кулак и разбила ею окно в комнате. Затем схватила лежавшие неподалеку одеяло, куртку и бросила их в окно. Хватая детей на руки, одного за другим она стала вытаскивать их из дома, оставляя на одеяле перед окном. Воздуха становилось все меньше. Тут она увидела, что к ней на помощь бежит сосед», — говорится в сообщении главка.

Вытащив братьев и сестер, девочка потеряла сознание от дыма. Очнулась она в доме у соседей. Оттуда ее увезли на скорой помощи. В настоящее время жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

По данным МЧС, в результате пожара домовладение оказалось полностью уничтожено. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрической проводки.