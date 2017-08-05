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Пожар произошел в торговом центре в Астрахани

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Пожар произошел в торговом центре «Кировский универсам» в Астрахани. Об этом сообщается в субботу, 5 августа, на сайте ГУ МЧС России по области.

Возгорание кровли началось примерно в 7:30 утра по местному времени (6:30 мск). Через два часа его ликвидировали.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К тушению привлекались 16 единиц техники и 42 человека. Причина произошедшего не сообщается.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МЧС Инну Антипову, в результате ЧП пострадавших нет. Эвакуация людей не потребовалась, потому что центр еще не работал.

10 июля в Москве произошел пожар в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе. Возгорание началось в магазине с текстильной продукцией. Из здания эвакуировали три тысячи человек. Пострадали 18 из них, включая шестилетнего ребенка. 14 человек были госпитализированы в столичные больницы. Тушение продолжалось около трех с половиной часов.

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