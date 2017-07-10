Пожар в торговом центре «РИО» в Москве потушен

Пожар в торговом комплексе «РИО» на северо-востоке Москвы на площади 1 тысяча квадратных метров ликвидирован. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Петр Бирюков.

Агентству ТАСС рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве, что с огнем боролись более 400 человек и 118 единиц техники.

Также сообщается, что пожарные спасли из горящего здания по адресу: Дмитровское шоссе, 163А, корп.1 четырех человек. «Спасатели пробились к людям, оказавшимся заблокированными в одном из помещений задымленного здания», — рассказал собеседник агентства. В свою очередь «Интерфакс» выяснил, что состояние спасенных оценивается как крайне тяжелое, они доставлены в реанимацию.

Также в ведомстве уточнили, что число пострадавших при пожаре достигло 18 человек, 14 из них уже доставлены в больницы. Ранее сообщалось о более чем 20 раненых.

Огню был присвоен четвертый ранг пожара.

Ранее для тушения возгорания был привлечен пожарный поезд со 180 тоннами огнетушащих средств.