Московский ТЦ «Рио» закрыли до выяснения причин пожара

Торговый центр «Рио» на Дмитровском шоссе в Москве закрыли до выяснения причин пожара, произошедшего 10 июля. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Ташир», владеющей ТЦ.

«Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. На текущий момент торговый центр закрыт», — заявили в компании.

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Отмечается, что «Рио» вновь начнет принимать посетителей после установления причин пожара. Собеседник агентства добавил, что пострадавшим в результате ЧП оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, пожар начался в одном из помещений на минус первом этаже ТЦ. Там загорелась текстильная продукция. В ликвидации возгорания участвовали 400 спасателей и 118 единиц техники. По последним официальным данным, в результате произошедшего пострадали 18 человек.

Телеканал «360» 10 июля опубликовал видео с места пожара, снятое с воздуха.