«Бабушка начала в голос молиться»

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Пожар в торговом центре РИО на Дмитровском шоссе глазами очевидцев

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В больницах Москвы остаются 14 пострадавших в результате пожара, который днем в понедельник, 10 июля, произошел в торговом центре РИО. Посетителей и работников эвакуировали в условиях сильного задымления. Четверо оказались отрезанными от выхода и дожидались спасателей в холодильном помещении. Всего пострадали 18 человек, в том числе шестилетний ребенок. Рассказы очевидцев и официальная хроника происшествия — в материале «Ленты.ру».

«Даже пожарной сигнализации не было»

Информация о задымлении в здании торгового центра на Дмитровском шоссе поступила в экстренные службы в 17:39 мск. Прибывшим на место пожарным не сразу удалось установить место возгорания. Позднее выяснилось, что горели вещи в текстильном магазине на первом этаже. Предполагаемой причиной называли взрыв баллона с газом в расположенной рядом точке общепита.

Всего на момент возгорания в здании находилось около трех тысяч человек. Судя по постам в соцсетях, среди них было много женщин с детьми.

«Спасибо огромное мужчине, который нас всех с детьми взял в охапку и вывел на улицу, так как были мы в паре десятков метров от возгорания, — написала пользователь под ником nastia_zavarzina в Instagram. — Прошу заметить, что мужчина был не сотрудник ТЦ (охрана), а охрана тем временем, спасаясь от стресса, употребляла какую-то траву из пакетика. Очень жаль, что не успела сфотографировать этих мразей (другого описания у меня к ним нет). Заметив меня, они сделали вид, что ничего не делают. Вопиющая халатность, даже пожарной сигнализации не было, я продавцам кричала, чтобы они выходили из магазинов, так как они не сразу поняли что происходит. И только минут через 5-7 сообщили: "По техническим причинам просим покинуть ТЦ"».

Некоторые посетители торгового центра отравились продуктами горения, но за помощью к медикам не обращались, так что общее число пострадавших может быть значительно больше 18, о которых официально сообщили в МЧС.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков позднее проинформировал, что противопожарные системы ТЦ сработали, как и должны были, это помогло быстро эвакуировать людей. «Сработала автоматическая система оповещения, которая позволила оперативно вывести посетителей. Сработала система автоматической вентиляции и дымоудаления», — цитирует Бирюкова ТАСС.

«Дети плакали все громче и громче»

Люди, находившиеся в момент возгорания в кинотеатре, узнали об эвакуации по чистой случайности. Подробный рассказ об этом выложила в cоцсетях пользователь под ником pankova_sport.

«Я, трое моих детей (дочки 15 и 7 лет , сын 14 лет) и бабушка с дедушкой отправились в кино в торговый центр РИО на Дмитровском шоссе. Сеанс начался в 17:05. В VIP зале оказалась моя семья и тучный одинокий мужчина с полным ведром поп-корна. Смотрим фильм.... В 17:35 в разгаре завязка сюжета, включился слабый свет... лампочки по периметру потолка, мы, ничего не подозревающие зрители, продолжали смотреть захватывающий фильм, бурно обсуждать графику и спецэффекты. Минут через 8-10 мое терпение лопнуло: начали раздражать лампочки — стирался 3D-эффект. Я встала и вышла из зала... в надежде найти администратора и попросить выключить свет. Возле дверей никого не было... В коридорах был погашен свет... Не было обычных шумных посетителей у касс, что сразу насторожило... Навстречу быстро шла взволнованная девушка... За ней, как в кино, медленно надвигалась темная туча дыма.

Девушка очень удивилась, что встретила меня... на мое мычание «а где свет?» в ответ я услышала: "А что, вы в зале? Смотрите? Выходите!". В мой мозг моментально пришла догадка — нас забыли о чем то предупредить... Пришлось быстро въезжать в ситуацию и еще быстрее выводить из зала людей (повезло, что было мало зрителей). Девушка-администратор сразу исчезла... а младшая дочка с досадой медленно стала искать под креслом свои кроссовки... Схватив ее за руку, вывела всех по цепочке. Как вышли из зала, встретили еще группу таких же потерянных беженцев, как и мы. На группу из человек десяти мы наткнулись у выхода из кинотеатра — взрослых мужчин с маленькими ревущими детьми на руках и нервных женщин, они выбежали из той темной огромной тучи с едким запахом — явно горела пластмасса и отделка торгового центра. Удивило, что среди нас — посетителей — не было представителей торгового центра, кинотеатра, спасателей, спешивших нам на помощь!.

Возле нас стоял такой же испуганный, как и мы, охранник и не знал, куда бежать и где ближайший выход для эвакуации... Вернее он вообще не знал, где выход... Стоявшие рядом мужчины начали на него орать... Началась паника... Дети плакали все громче и громче. Не было ни одной стрелки... Не нашли и плана эвакуации... Паника росла с каждой секундой — так же быстро к нам приближались ужасная черная туча и едкий дым. Кто-то заметил почти незаметную черную дверь, и все рванули к ней... непонятно, куда... Все взрослые осознавали, что мы в темном узком лабиринте без окон и дверей, где воздуха все меньше и меньше... и все пространство наполняется дымом. Заметив небольшое окно высоко над головой, я попробовала рукой его выбить, моих сил справиться с пластиком не хватило. Побежали дальше, чувствуя себя в мышеловке, я металась вперед к детям и возвращалась назад к пожилым родителям, стараясь успокаивать и держать со всеми связь голосом, чтобы не потерять никого. Бабушка начала в голос молиться. Страшно... Сердце колотилось 200 ударов в минуту и выпрыгивало из груди... Боялись упереться в тупик... За спиной дым и углекислый газ отрезали нам путь обратно. Наконец увидели свет, старшие дети рванули к нему, я попросила их забрать младшую дочку и вернулась к родителям.

Крики детей стихли: нас разделяли примерно 2 этажа. С родителями пошли к свету... Вся наша группа подошла к спасительной пластиковой двери с окнами — из них лил солнечный свет, и мы увидели улицу... Подоспел и мужчина, который нес свою дочку, (малышка все время плакала). Все встали перед дверью в смирении и ожидании чуда, наверное, как перед вратами рая, что они сами откроются перед нами, но дверь не открывалась. Из маленького предбанника вывели всех детей обратно на лестницу, и я попросила мужчину выбить эту дверь. Наверное, даже дала команду, так как сам мужчина чего-то ждал и был не уверен, что это правильный поступок.

Ошибки в инженерной, технической, архитектурной работе строителей, низкий уровень и абсолютная неподготовленность персонала к эвакуации людей в экстренных условиях, полный провал владельцев торгового центра как управленцев и как ответственных за безопасность людей на территории центра, некомпетентность охранников и администраторов кинотеатра могла стоить нам жизни».

Однако не все были недовольны тем, как работали сотрудники ТЦ во время пожара.

«Спасибо охранникам и вообще тем людям, которые выводят людей и предупреждают о таких ситуациях... Ведь не было никаких признаков пожара, я спокойно с маленьким братиком сидела на скамейке, а мама зашла в магазин напротив, — написала в Instagram пользователь под ником _fan_kreed_egor22. — К нам прибегает охранник, говорит, что пожар, я была в шоке и, повернув голову назад, увидела дым. Пока мы спускались вниз по эскалатору, начался сильный пожар, а перед глазами черный, черный дым!!!»

«Пожарные проявили героизм»

Пожарные, по словам Виктора Бирюкова, прибыли на место в течение шести минут. «Тушение осложнялось тем, что в подвальном помещении происходило возгорание синтетических тканей, туда был очень тяжелый доступ. Температура достигала 100-150 градусов, но пожарные с честью справились с работой», — отметил он.

Начальник городской службы пожаротушения МЧС Юрий Жуковский сам работал вместе с подчиненными в задымленном здании и руководил вылазкой спасателей к холодильному помещению, где спрятались от пожара двое молодых людей и две девушки.

Чтобы добраться до них, Жуковскому и его коллегам пришлось выломать жалюзи и витрину магазина — два слоя прочного оргстекла. Троим из четверых спасатели выдали самоспасатели, чтобы им пробраться через помещения, окутанные едким дымом на улицу. С четвертым своей маской поделился Юрий Жуковский. Они дышали через нее по очереди до самого выхода.

Работавшие в здании ТЦ пожарные расчеты поливали струями холодной воды, и все равно несколько спасателей получили тепловые удары. Возгорание удалось локализовать на площади одной тысячи квадратных метров к 21:35. Как выяснилось позднее, полностью выгорел гипермаркет «О'Кей». В 23:27 объявили о полной ликвидации пожара.

Что с животными?

В здании горевшего торгового центра находится контактный зоопарк и океанариум. Первые несколько часов о судьбе животных никакой информации не поступало. По данным руководителя общественной организации «Зооправо» Анастасии Федюниной, все они погибли.

Однако к вечеру в штабе пожаротушения сообщили ТАСС, что спасатели пытаются спасти рыб и животных океанариума на цокольном этаже. «Принимаются меры, чтобы зациклить автономную вентиляцию и обеспечить безопасность животных, в случае необходимости их могут эвакуировать», — отметили в штабе.

По данным телеканала «360», животные в океанариуме не пострадали. Но о постояльцах контактного зоопарка точной информации нет.

Мародеры

В ночь на вторник, 11 июля, в торговый центр, проникли мародеры. Они вскрыли магазин «Связной» и некоторые другие палатки, где сохранились ценные вещи. Об этом сообщил осведомленный источник телеканала. Полицейским, однако, удалось их задержать.

Также при попытке вынести из здания золотые украшения стражи порядка задержали работавшего в РИО уборщиком мигранта из Таджикистана.

Сергей Лютых

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