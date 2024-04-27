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13:37, 27 апреля 202469-я параллель

На Таймыре стартовал самый северный в мире международный турнир по керлингу

В Дудинке стартовал самый северный в мире международный турнир по керлингу

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На ледовой арене «Таймыр» в Дудинке стартовал самый северный в мире международный турнир по керлингу Nornickel Curling Cup. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Дудинка уже в восьмой раз принимает этот замечательный турнир. Здесь уже побывали спортсмены из 11 стран», — сказал на церемонии открытия турнира губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В состязаниях участвуют лучшие керлингистки России, Белоруссии и Казахстана, в том числе Ирина Рязанова, завоевавшая в апреле нынешнего года титул чемпиона России.

Команду Красноярска, ставшую хозяйкой турнира, возглавила призерша чемпионатов мира, чемпионка Европы и семикратная чемпионка России Галина Арсенькина.

Организатором соревнований стала Федерация керлинга России при поддержке компании «Норникель», которая прежде создала в Дудинке бесплатную секцию по керлингу для детей и взрослых, а также проводит корпоративные состязания по этому и многих другим видам спорта.

Почетные гости нынешнего Nornickel Curling Cup — чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи по биатлону Дмитрий Малышко и серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по лыжным гонкам Александр Панжинский — провели мастер-класс для зрителей турнира на лыжно-биатлонной трассе, оборудованной возле арены «Таймыр».

15 марта в Норильске прошел седьмой благотворительный матч с участием команды Легенд хоккея, за которую выступали Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Александр Могильный и другие звезды мирового спорта. По итогам матча «Норникель» удвоил сумму, собранную за счет продажи билетов, и на развитие детского спорта на Таймыре было направлено шесть миллионов рублей.

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      Сергей Лютых
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