69-я параллель
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18:20, 15 марта 202469-я параллель

Норильчане забросили шесть шайб легендам хоккея

Легенды хоккея провели седьмой благотворительный матч на Таймыре

Фото: Андрей Карташов /  ТАСС

Легенды хоккея провели седьмой благотворительный матч со сборной любителей в Норильске, передает корреспондент «Ленты.ру». Матч завершился со счетом 11:6.

«С каждым годом уровень команды растет», — сказал в перерыве между периодами Валерий Каменский. Кроме него, за команду Легенд хоккея выступали Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Александр Могильный и другие прославленные российские хоккеисты.

«На льду четыре поколения легенд, и в таком составе мы приезжаем только сюда», — отметил Фетисов, обращаясь к людям, собравшимся на трибунах Дворца спорта «Арктика».

За счет продажи билетов на эту игру удалось собрать три миллиона рублей.

«Эта сумма была удвоена "Норникелем"», — сказал старший вице-президент компании Николай Уткин, выступивший в матче капитаном сборной норильских хоккеистов.

По его словам, за шесть предыдущих благотворительных матчей таким образом было собрано 20 миллионов рублей. Эти средства, как и собранные в этот раз шесть миллионов рублей, предназначены для развития детских спортивных секций на Таймыре.

Уткин поблагодарил легенд хоккея за постоянное внимание к Норильску, напомнив, что именно они помогли президенту «Норникеля» Владимиру Потанину принять решение о создании в городе профессионального клуба ВХЛ «Норильск».

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      Сергей Лютых
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