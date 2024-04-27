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13:39, 27 апреля 2024Мир

Песков заявил о способности Китая отстоять свой суверенитет под давлением США

Песков: Китай способен отстоять свои интересы и суверенитет под давлением США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай способен самостоятельно отстоять свои интересы и суверенитет под давлением США на фоне укрепления торговых связей между Москвой и Пекином. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай — это абсолютно суверенное, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим это наш близкий партнер», — сказал он, комментируя санкционное давление Вашингтона на власти КНР из-за российско-китайских экономических отношений.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями за помощь России. «Как мы уже некоторое время повторяем Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности — главный приоритет США», — сказал он.

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      Виктория Кондратьева
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