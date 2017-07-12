Полковника МЧС Юрия Жуковского наградят за самоотверженные действия в ТЦ «РИО»

Начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС по городу Москве полковника внутренней службы Юрия Жуковского представили к ведомственной награде, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе главка.

В горевшем в понедельник, 10 июля, торговом центре «РИО» он лично проводил разведку в составе боевого звена, получил информацию о местонахождении заблокированных в холодильном помещении людях и вывел их на улицу.

«Те, кто раньше обследовал это помещение, говорили, что не могут найти вход. Моему звену удалось найти место, где укрылись люди, — рассказал Жуковский ТАСС. — Вскрыв жалюзи, разбили стекло топором, однако за ним оказалась металлическая конструкция, пролезть через которую было невозможно. Но шагнув вправо за жалюзи, мы оказались в этом помещении, время было ограничено, люди кричали, что больше не могут терпеть, что у них заканчивается воздух».

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В холодильном помещении находились две девушки и два парня. Троим для прохода на улицу через окутанные едким дымом залы торгового центра надели самоспасатели. «Четвертому я отдал свою маску, мы с ним ползли и дышали по очереди, так и доползли до выхода», — сказал полковник, отметив, что не считает свой поступок героическим.

По словам источника «Ленты.ру», руководители пожарной службы разных уровней нередко лично участвуют в пожаротушении, проводят разведку в самых опасных местах, так как у этих людей, как правило, больше опыта и больше полномочий для принятия оперативного решения.

«В ситуации, в которой находился Жуковский, дорога была каждая секунда, — отметил собеседник редакции. — И он не мог перепоручить эту работу другому, так как остальные уже были заняты своими задачами. Что касается передачи маски пострадавшему, то другого выбора у не было. Полковник действовал в ситуации крайней необходимости».

Пожар в торговом центре «РИО» на Дмитровской шоссе произошел днем в понедельник 10 июля. Возгорание началось в магазине с текстильной продукцией. Из здания эвакуировали три тысячи человек. Пострадали 18 из них, включая шестилетнего ребенка. 14 человек были госпитализированы в столичные больницы. Тушение продолжалось около трех с половиной часов. Телеканал «360» опубликовал видео с места пожара, снятое с воздуха.