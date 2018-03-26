Родным погибших в Кемерове разъяснили смысл подписок о неразглашении

Следственный комитет России (СКР) разъяснил, зачем родственников жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» просят подписывать бумаги о неразглашении информации. Об этом говорится в официальном Telegram-аккаунте ведомства.

«Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано прежде всего интересами потерпевших», — пояснили в СКР.

Ведомство отмечает, что эти соглашения «не являются основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших».

Материалы по теме «Это просто ужас...» Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей

Ранее жители Кемерова рассказали, что родителей погибших при пожаре детей не пускают на опознание без предварительного согласия на подписку о неразглашении, а у жителей соседних с ТЦ домов изымают камеры и мобильные телефоны. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит этот вопрос и свяжется с СКР. При этом источник в МЧС пояснил, что процедура носит протокольный характер.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По данным СКР и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог. В рамках расследования задержаны четыре человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!