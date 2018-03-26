Власти пообещали разобраться с требованиями о неразглашении в Кемерове

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит вопрос с подписками о неразглашении, которые необходимо подписать перед процедурой опознания родителям детей, погибших при пожаре в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.

Меняйло отметил, что пока не владеет такой информацией, но свяжется по этому поводу со Следственным комитетом.

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Источник в МЧС подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что с кемеровчан действительно берут подписку о неразглашении. По его словам, эта процедура носит протокольный характер.

О том, что родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении, рассказал один из горожан. Другой кемеровчанин подтвердил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к сгоревшему ТЦ.

По данным МЧС на 17:30 по московскому времени, из 64 человек, погибших в результате пожара, опознаны 23. Генетическая экспертиза тел начнется утром 27 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. Среди опознанных восемь детей. Со слов одного из врачей, тела погибших пока не выносят из «Зимней вишни», чтобы не вызвать панику среди собравшихся возле торгового центра.

Пожар в «Зимней вишне» начался днем 25 марта. На момент возгорания в здании находились десятки детей, многие из них не смогли выбраться, поскольку находились в запертых кинозалах.

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