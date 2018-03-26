Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации

В Следственном комитете решается вопрос о задержании пятого подозреваемого по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

«Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — отметила Петренко.

По ее словам, задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

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Председатель СК Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей в Кемерове, добавила она.

«Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз», — указала представитель СК.

Ранее 26 марта сообщалось, что среди задержанных по делу о пожаре владелица торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер, а также Игорь Полозиненко, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала жертвами пожара считаются 64 человека.

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