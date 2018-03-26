Глава МИД Украины пособолезновал родным жертв в Кемерове и разгневал украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Соответствующую запись он сделал в своем Twitter.

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Спустя уже десять минут комментарии пестрели фразами наподобие «Почему ты не соболезновал спаленным кацапами сирийским детям, мерзота?» и «Мало сгорело этих *** [животных]». Также звучали вопросы, зачем вообще надо было соболезновать и какая в этом выгода для Украины. Тем не менее, многие также присоединись к соболезнованиям и даже начали цитировать библейское послание апостола Павла римлянам, гласящее «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».

С аналогичным явлением Климкин столкнулся 12 февраля, когда посочувствовал родным жертв разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Тогда некоторые украинцы с неприкрытым торжеством радовались трагедии.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. По данным СК и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.

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