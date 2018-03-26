Большинство охранников «Зимней вишни» оказались дилетантами

Большинство охранников сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» не имели лицензии и не состояли ни в каком ЧОПе. Об этом РИА Новости рассказал председатель профсоюза «Координационного совета негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин.

Материалы по теме «Это просто ужас...» Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей

«Существует так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры», — отметил Галочкин.

Подозреваемым по делу о пожаре стал один из охранников ТЦ, который, по данным следователей, выключил систему оповещения после получения сигнала о пожаре. Задержаны и допрошены еще четыре человека: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Пожар в «Зимней вишне» начался днем 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, среди них есть дети. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!