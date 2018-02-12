Украинцы пришли в ярость от соболезнующего родным жертв Ан-148 Климкина

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Московской области. Об этом он написал в своем Twitter.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», — написал Климкин.

Подписчики Климкина с позицией министра не согласились. «Убери этот твит! Позорище. Еще на похороны смотайся, земляков память почтить. Это *** [ужас], если честно», — написал пользователь под ником Сучка_крашена. Сообщение юзера набрало более сотни лайков.

«Как Вы можете сочувствовать от имени Украины?! Каждый день гибнут лучшие украинцы в войне, развязанной Россией! Как много соболезнований вы получили от [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова?! И не надо говорить, что простые русские не виноваты! Это они воюют на Донбассе, захватили Крым! Вы — предатель! Мерзость!» — уверена некая Galina, которую своими лайками поддержали 90 человек.

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«Хочешь выразить соболезнования своим братьям? Заведи себе аккаунт с ником Мокша-*** [гомосексуалист] и ватником на аватарке, и выражай. А не от имени украинского народа, который тебе зарплату платит, чью территорию оккупировали твои братья и убивают украинских воинов уже четвертый год», — гласит сообщение с аккаунта Team of ZinaPortnova, получившее более 130 лайков.

«Как вы, суки, можете быть такими тварями? Идет война с русским миром! Практически каждый день раненые и убитые молодые ребята на фронте, где ваши соболезнования семьям погибших? Ублюдок ты, Климкин (картавый)», — подчеркнул пользователь olejansik.

«Выражаешь [соболезнования], как кто? Представитель украинцев? Гражданин РФ? Чувак в самолете на аватарке? Але! Уничтожен враг в количестве около 60 человек», — написал юзер несуміснанісенітниця.

Днем 11 февраля в Раменском районе Московской области разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Среди предварительных причин произошедшего — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.

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