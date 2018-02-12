На месте падения Ан-148 найден речевой самописец

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье найден бортовой речевой самописец, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщили РИА Новости в понедельник, 12 февраля, в оперативном штабе на месте катастрофы.

В настоящее время продолжаются работы по поиску и сбору останков погибших пассажиров и членов экипажа. Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, они продлятся еще неделю. Останки направят в Москву для проведения исследований.

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«Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников. Людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву», — добавила министр.

По данным МЧС, обломки лайнера разлетелись в радиусе более километра от места падения.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.

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