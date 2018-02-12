Массовое прочесывание зоны крушения Ан-148 сняли с коптера

tvzvezda.ru

В зоне падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье продолжаются поисковые работы. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры массового прочесывания местности, снятые с коптера. Общая численность группировки МЧС на месте происшествия составляет почти 600 человек. Работа ведется в три смены.

Задачей спасателей является помощь следователям и экспертам МАК. Для них в ведомстве выделили дополнительную технику, включая снегоходы. Глава МЧС Владимир Пучков, по данным телеканала, также поручил провести новую дорогу к месту крушения самолета, так как прежняя разбита настолько, что по ней уже не может двигаться спецтехника.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье днем 11 февраля.На борту находился 71 человек, все погибли.

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