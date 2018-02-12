Оренбургские чиновники отдадут семьям пассажиров Ан-148 дневной заработок

Оренбургские чиновники отдадут дневной заработок семьям погибших при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в администрации города Орска Оренбургской области.

Кроме того, глава региона Юрий Берг обещал помимо страховых выплат оказать пострадавшим семьям помощь в оплате обучения их детей и погашении кредитов.

Отмечается, что из более чем 70 человек, находившихся на борту летевшего в Орск самолета, 35 были жителями Оренбургской области. Идет ли речь только о них, в администрации города не уточнили.

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Правительство области уже ведет переговоры о замене авиаперевозчика на данном направлении, передает «Интерфакс». «Рейс Москва — Орск должен быть сохранен, так как он очень востребованный, а аэропорт Орска соответствует всем международным стандартам», — отметила начальник управления информполитики администрации региона Инна Аверкова.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.

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