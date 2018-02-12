Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена

Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Работы перешли в поисковую стадию, передает в понедельник, 12 февраля, ТАСС.

«Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков.

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По его словам, основные поисковые работы могут быть закончены в течение недели. Министр подчеркнул, что специалисты трудятся в круглосуточном режиме. «Очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности», — добавил Пучков.

Ранее был опубликовал список пассажиров лайнера и членов экипажа. Среди них летели трое несовершеннолетних.

Инцидент расследует центральный аппарат Следственного комитета. Рассматриваются все версии случившегося, основные — погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК).

Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область).

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