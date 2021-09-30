Руководителей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» признали виновными в гибели людей

В Кемерове суд признал виновными руководителей ТЦ «Зимняя вишня» по делу о пожаре, унесшем несколько десятков жизней детей. Об этом сообщает ТАСС.

Ленинский районный суд начал оглашение приговора восьми обвиняемым, среди которых должностные лица торгового центра и компании, занимавшейся вопросами пожарной безопасности, а также охранник и пожарные.

Руководителей ТЦ суд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей. Пожарных — в халатности. Наказание станет известно позже.

Прокурор в ходе прений запросил фигурантам дела от 5 до 14,5 лет заключения. Судебный процесс шел два года.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.