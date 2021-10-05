Фигурантам второго дела о пожаре в «Зимней вишне» запросили сроки до 21 года

Прокурор попросил сроки от 8 до 21 года фигурантам второго дела о пожаре в «Зимней вишне»

В Кемерове на суде по второму делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» прокурор назвал наказание для фигурантов, в числе которых руководители кузбасского стройнадзора и компании, занимавшейся реконструкцией здания. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе прений сторон гособвинитель запросил четверым подсудимым сроки от восьми до 21 года лишения свободы. Максимальное наказание грозит Танзиле Комковой, занимавшей должность главы регионального Госстройнадзора, 18 лет — Никите Чередниченко, который был учредителем компании, реконструировавшей здание торгового центра. Его деловому партнеру и сыну Комковой Эдуарду прокурор просил назначить 12 лет, а восемь лет — Светлане Шенгерей — бывшей начальнице инспекции Госстройнадзора Кемеровской области.

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По данным следствия, Комкова получила взятку в семь миллионов рублей через своего сына и Чередниченко от владельца ТЦ — гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского. За деньги чиновница покрывала застройщика, игнорируя нарушения при реконструкции здания.

В настоящее время суд оглашает приговор по первому делу, фигурантами которого являются восемь человек из руководства ТЦ и пожарных, тушивших «Зимнюю вишню».

Также на рассмотрении в суде находится третье дело в отношении Вишневского, начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и его подчиненного Григория Терентьева.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация, и были закрыты эвакуационные выходы.