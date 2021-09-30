Потерявший семью в «Зимней вишне» оценил итоги суда фразой «убийцы на свободе»

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял при пожаре в «Зимней вишне» семью — жену, троих детей и сестру, — прокомментировал решение суда, признавшего виновными в халатности двух пожарных, тушивших торговый центр, и заявил, что «настоящие убийцы» находятся на свободе. Об это он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

В четверг, 30 сентября, в Ленинском суде Кемерова присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении восьми обвиняемых, среди которых руководители торгового центра и компании, занимавшейся вопросами пожарной безопасности, а также охранник и пожарные. Итогом процесса станет приговор, который будет озвучен позже.

«Все это разбирательство — это такая же имитация бурной деятельности, как и тушение пожара [в "Зимней вишне"]. Что касается самих пожарных, я думаю, вы могли бы сделать свои собственные выводы, если бы ознакомились с доказательствами. Это открытая информация, каждый шаг пожарных разложен и каждый их шаг — это сплошное нарушение», — заявил россиянин.

Говоря о «настоящих убийцах», он отметил, что это — четверо пожарных, которые «стояли и смотрели».

«Четверо пожарных на свободе, в принципе, стояли и смотрели, как умирают люди, для меня они настоящие убийцы», — заявил россиянин. Кроме этого, Востриков подчеркнул, что за три года собственник «Зимней вишни» не дал ни одного комментария по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что суд Кемерова признал двоих пожарных, руководивших тушением ТЦ «Зимняя вишня», виновными в халатности. Прокурор в ходе прений запросил для двоих пожарных, Сергея Генина и Андрея Бурсина, 5 и 6 лет лишения свободы. Также суд признал виновными руководителей ТЦ «Зимняя вишня». Прокурор в ходе прений запросил фигурантам дела от 5 до 14,5 года заключения. Судебный процесс шел два года.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.