Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала

Руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрей Бурсин, признанный виновным в халатности и осужденный на шесть лет, рассказал, почему пожарные не смогли открыть двери кинозала. Его словам приводит «NGS42.RU».

По словам Бурсина, на эвакуационном выходе одного из залов кинотеатра не было ручек. Сами двери были вровень со стеной. Толкнуть ее спасатели не могли, потому что им что-то мешало. Позднее, разобрав завалы, пожарные поняли, что дверь упиралась в холодильник бара.

Также в кинотеатре были установлены двери «Антипаника», которые можно открыть изнутри, но нельзя — снаружи, объяснил Бурсин.

Ранее суд приговорил фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» к тюремным срокам. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» был осужден на 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ — на 5,5 года. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин — на шесть лет, пожарный Сергей Генин — на пять лет.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша — вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация и были закрыты эвакуационные выходы.