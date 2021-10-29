Эксперт раскритиковал приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

Эксперт в области пожарной безопасности и пожаротушения раскритиковал приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу о ЧП в кемеровском Торгово-развлекательном комплексе (ТРЦ) «Зимняя вишня», передает ТАСС.

Профессор кафедры надзорной деятельности Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Сергей Назаров считает, что решение суда, который приговорил пожарных к реальным срокам, несправедливое.

«Законность приговора — это юридическая категория, и его оценивать будут вышестоящие суды. Но приговор должен быть еще и справедливым, ведь суд оценивает доказательства с учетом совести — такая категория введена в закон», — заявил профессор.

Он объяснил, что заключение экспертов для суда не содержит ответа на вопрос, могли ли пожарные спасти 37 человек, которые были в кинотеатре на момент ЧП. Назаров также напомнил, что звено Генина спасло человека без сознания, однако вытащить остальных было невозможно физически.

«Что касается руководителя тушения пожара, то его обвиняют в том, что он не организовал разведку. Для того чтобы спасти 60 человек, нужно 80 звеньев ГДЗС (газодымозащитной службы — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил Назаров, отметив, что если уменьшить звено до двух человек, то для спасения было бы необходимо 160 человек. Однако в кемеровском гарнизоне не было столько сил.

Также профессор выразил беспокойство, что приговор Генину и Бурсину может негативно сказаться на работе других пожарных, которые будут бояться получить наказание за правильные действия.

Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Они получили от 5 до 14 лет колонии. Так, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проведет в заключении шесть лет, пожарный Сергей Генин получил пять лет за халатность при тушении возгорания.