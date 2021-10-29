Потерявший семью в «Зимней вишне» оценил сроки осужденных по делу

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» семью — жену, троих детей и сестру, — оценил сроки, которые получили осужденные по делу. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Для пожарных сроки занижены однозначно. Их срок — это подарок судьбы, их судить надо гораздо строже. Также я располагаю доказательствами, что как минимум четверо пожарных просто стояли и смотрели, как умирают люди», — заявил Востриков.

Комментируя сроки, которые получили Генин и Бурсин, россиянин заявил, что им не предъявлены отягчающие обстоятельства. По его словам, кроме погибших в пожаре детей и взрослых, люди выпрыгивали из окон горящего торгового центра.