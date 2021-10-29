Потерявшая дочь в «Зимней вишне» сочла недостаточными сроки для осужденных

Потерявшая семью в «Зимней вишне»: любое наказание для этих людей будет недостаточным

Жительница Кемерова Елена Тесленко, которая потеряла дочь и бывшего мужа в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сочла недостаточными сроки для осужденных по делу. Ее реакция на приговор опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ.

Женщина подчеркнула, что не заметила раскаяния в глазах осужденных. Она пояснила, что никто из этих людей за 3,5 года перед ней даже не извинился.

«Невозможно загладить ту боль, которая нам причинена», — сказала женщина, добавив, что любое наказание для них будет недостаточным.

Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Они получили сроки от 5 до 14 лет колонии. Так, бывший генеральный директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова осуждена на 14 лет, гендиректор основного арендатора Надежда Судденок — на 13,5. Технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев приговорен к 11 годам колонии. Охранник торгового центра Сергей Антюшин получил восемь лет.

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» осужден на 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ приговорен к 5,5 годам. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проведет в заключении шесть лет, пожарный Сергей Генин получил пять лет за халатность при тушении возгорания.

